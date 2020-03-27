"Час Земли" — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой — формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

"Час Земли" является самым массовым мероприятием в истории. В 2019 году его поддержали более 7 500 городов в 190 странах, на один час гасла подсветка более 18 000 объектов.

По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.