"С 27 марта аэропорт "Грозный" (Северный) будет принимать только тех граждан Российской Федерации, которые имеют прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики",- сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

Там уточнили, что данные меры аэропорт вынужден принять в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Убедительная просьба ко всем, кто не относится к данной категории, не приобретать билеты на рейс "Москва-Грозный", а уже приобретённые билеты сдать в установленном порядке", — подчеркнули в администрации аэропорта.

На весь период сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции будет сохранён только один рейс (туда-обратно) "Грозный-Москва-Грозный", который будет выполняться компанией "Аэрофлот".