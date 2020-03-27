"За двое суток увеличилось количество людей, прибывающих на территорию края и Сочи. Поэтому мы принимаем вынужденные меры. При таком (большом — ИФ) потоке других способов купировать ситуацию мы не нашли", — сказал на селекторном совещании с главами муниципалитетов в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, власти региона намерены принимать жесткие меры. "Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом", — подчеркнул губернатор. "Чем жёстче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом", — сказал Кондратьев.