Выходные еще будут солнечными и ясными, отметил метеоролог: в субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +15 градусов. Однако к вечеру воскресенья небо начнет затягиваться облаками, задует северный ветер и начнет падать атмосферное давление, в Москве может также начаться небольшой дождь.
Похолодание будет стремительным: в ночь на понедельник температура опустится до нулевой отметки и уже не поднимется днем — в первый день объявленной нерабочей недели будет ноль градусов. За ночь может выпасть снег.
Во вторник ночью в Московском регионе -3...-8 градусов, днем — около нулевой отметки (в Москве 0...+3). В первой половине дня возможен небольшой снег, однако количество осадков будет уменьшаться, и во второй половине дня выглянет солнце.
В среду погода улучшится. Ночь еще будет холодной — до -4...-9 по Московскому региону, но днем 1 апреля теплое солнце прогреет воздух до +5 градусов.
"В последующем вероятно повышение температуры на 3-4 градуса: по ночам около нуля, днем до плюс 6 — плюс 8 градусов", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из-за надвигающихся холодов не стоит переезжать в неотапливаемые летние домики.
"Если бы речь шла об этой неделе, я бы сказал — да, конечно, можно. Было бы несложно обогреть летние домики. Но на следующей неделе переехать можно только в отапливаемые загородные дома", — сказал Вильфанд.