Правительство в пятницу рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. На курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы. Находящиеся сейчас на отдыхе и лечении туристы отправляются на самоизоляцию до окончания срока проживания.

"Все участники отрасли сейчас не понимают, что делать с бронированиями до 1 июня, и что будет дальше. Необходимы разъяснения Роспотребнадзора и ответственных органов власти. С учетом блокировки работы всей гостиничной индустрии на два месяца, нужно срочно разрабатывать дополнительные меры поддержки", — считает Волков.

Он добавил, что эксперты ОСИГ уже обращались в правительство с предложением ввести отсрочку, а не налоговые каникулы. "Если ничего не предпринять, то за два месяца простоя мы потеряем половину рынка индустрии гостеприимства и всех сотрудников", — подчеркнул Волков.

Среди возможных мер поддержки, по его словам, — введение потребкооперации для реорганизации гостиничного бизнеса и эффективных инвестиций средств граждан. "На сайте ОСИГ открыт прием предложений мер поддержки. Сегодня необходимо консолидировать усилия всех участников отрасли, объединяться и вырабатывать совместные меры и программы по дальнейшему восстановлению рынка, а не писать письма каждому отдельно", — заключил Волков.