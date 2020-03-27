Парламент республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил указ и. о. президента Валерия Бганбы "О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия".

"Постановление принято в интересах обеспечения безопасности граждан, противодействия распространению в Абхазии коронавирусной инфекции COVID-19", — сообщает пресс служба Народного Собрания республики.

На внеочередном заседании парламента Бганба заявил, что введение режима ЧС нужно для реализации мер, указанных в распоряжении от 25 марта. По его словам, в данное время их реализация невозможна без введения чрезвычайной ситуации.

"Я разговаривал с избранным президентом Асланом Бжания. Он выразил свое согласие с введением чрезвычайной ситуации", — сказал Бганба депутатам.

Депутаты единогласно проголосовали за постановление о введении ЧП.

Ранее власти республики в рамках карантина ввели запрет с 28 марта на работу рынков и заведений общепита, а также на работу общественного транспорта.

По данным Минздрава республики, в Абхазии пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.