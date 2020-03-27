Правительство в пятницу рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. На курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы.

"Все туры на российские курорты сняты до 1 июня. Туристам предлагаем те же варианты, что и при ограничениях на зарубежных направлениях – перенос сроков поездки, депозит или аннуляцию", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

Он уточнил, что, по информации отельеров Сочи, вылетевших сегодня туристов еще заселят. Завтра – уже нет.

"С субботы отели будут закрыты. Туроператоры будут возвращать своих туристов. Как – пока не понятно", — сказал он.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в Краснодарский край с конца марта до начала июня должны были поехать несколько тысяч туристов.

«Все отели подтвердили, что те туристы, которые находятся в настоящее время на отдыхе, могут завершить отдых планово. Нестандартная история с теми туристами, которые сейчас в пути на курорты и не знают об изменениях, ведь их могут не заселить в отели по распоряжению Мишустина. Мы сейчас работаем индивидуально с гостиницами, пытаемся уладить этот вопрос», — рассказал он.

Ромашкин отметил, что распоряжение правительства РФ – дополнительный удар по турбизнесу. «В апреле-мае, как правило, отдыхают примерно до 10% годового турпотока, Но туристы опасаются, что закрытие может быть пролонгировано и на июль-август, поэтому не спешат с бронированиями. Мы в основном занимаемся аннуляциями и переносом туров на другие даты. Процент отказов где-то 20%, все-таки 80% соглашаются перенести тур, сохранив деньги на депозите», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что туристы, оставив деньги на депозите, могут еще и выиграть, поскольку если цена изменится в меньшую сторону, то туроператор вернет разницу. «Не исключено, что на перезапуске курортов отельеры будут снижать цены для того, чтобы заполнить гостиницы. Поэтому цена на тур может быть ниже той, по которой он был забронирован. Разницу мы вернем клиенту», — добавил Ромашкин.

В Российском союзе туриндустрии потери санаторно-курортной отрасли России от приостановки оценили более чем в 32 млрд рублей. По данным организации, предприятия отрасли лишатся более 1,5 млн клиентов. По итогам года потери могут превысить 100 млрд рублей.