"Договоренность достигнута. Поздней ночью получено уведомление о продлении полетов в Москву авиакомпанией "Белавиа", — сказал представитель пресс-службы.

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на территорию РФ в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.

В то же время, в четверг состоялись консультации директора департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артема Сикорского с первым заместителем министра транспорта — главой Росавиации Александром Нерадько, в ходе которых "была выражена взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами".

Ранее Россия из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Белоруссии. При этом первоначально оставалась только возможность транзита через московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Белоруссию в течение 24 часов. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Белоруссии, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.

За это время белорусской стороной были организованы четыре рейса, на которых из Москвы в Минск доставлены почти 300 граждан Белоруссии.

"Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком в Белоруссии, базируется в аэропорту Минска, принадлежит государству. Флот компании в настоящее время насчитывает 31 воздушное судно (восемь Boeing-737-800, пять Boeing-737-500, пять Boeing-737-300, четыре Embraer-175, семь Embraer-195, два CRJ-200).