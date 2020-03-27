"С 28 марта по 5 апреля запрещено бронирование и заселение гостей (даже по ранее сделанным броням)", — отмечается в документе, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Юг".

Исключением являются только те туристы, которые в настоящее время уже находятся в пути. Их заселение проводится строго по предъявлению железнодорожного или авиа- билета с датой выезда "ранее 27 марта".

"В этом случае гости обязательно должны быть изолированы", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, все точки питания в гостиницах должны быть закрыты, в том числе шведские линии. "Питание гостей может осуществляться только с доставкой в номер", — говорится в сообщении.

Бронирование мест отелям разрешено осуществлять не ранее 1 июня.

Нарушителям грозит наказание в соответствии с законом, вплоть до приостановки работы заведения сроком до трех месяцев.