"С сегодняшнего дня, 27 марта, в аэропорту Красноярск у всех, кто возвращается из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, берут анализы на обнаружение Covid-19", — говорится в сообщении.

В аэропорту просят пассажиров выполнять требования медработников, сохранять спокойствие и не торопиться. В настоящее время все рейсы за рубеж из Красноярска отменены из-за пандемии Covid-19. При этом самолеты продолжают вылетать в другие страны, чтобы вернуть российских граждан на родину, уточняют в пресс-службе.