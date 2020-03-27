Председатель правительства Михаил Мишустин в пятницу поручил региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.

«Приостановка размещения гостей в санаториях может привести к потере санаторно-курортным комплексом только во втором квартале 2020 г. более 1,5 млн пациентов в здравницах и более 32 млрд руб. доходов. По итогам года эти цифры могут составить более 4,6 млн человек и доходов на сумму более 106 млрд рублей. В этой связи РСТ просит включить в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4), наряду с гостиницами и турбизнесом», — сказал Игнатьев.

По его словам, отечественным курортам нужна неотложная поддержка государства.

«Нередко это целые города. Не говоря уже о том, что в условиях форс-мажорных обстоятельств придется аннулировать множество путевок, поскольку до настоящего момента места в санаториях бронировались значительно лучше, чем в гостиницах», — добавил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что,по данным туроператоров, в отличие от туров за рубеж продажи отдыха на российских курортах, в отелях и санаториях, до середины марта шли в обычном режиме и даже с опережением объемов прошлого года.