"Без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в пятницу.

Как правило, новый вирус привозят из поездок или им заражаются в людных местах, отметил премьер. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, заградительные меры.

Мишустин подчеркнул, что правительство вырабатывает меры на основании постоянного системного анализа распространения вируса в мире и эффективности мер, которые принимаются той или иной страной.

"Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы применяем, и провести следующую неделю вне общественных пространств. Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас. Это небольшие ограничения по сравнению с жизнью и здоровьем", — призвал премьер.

Он подчеркнул, что у каждого из нас своя доля ответственности за себя, за близких и за всю страну.

"Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно", — сказал Мишустин.