"В Сочи закрыли все досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, деловые, социально ориентированные учреждения, а также парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы и все места массового посещения граждан", — сообщает пресс-служба горадминистрации в пятницу.

Кроме того, введено ограничение на движение общественного транспорта на курорте.

"Пассажирские перевозки по Сочи будут временно сокращены на 50%. При необходимости мы переведём общественный транспорт на трёхразовое сообщение. Чтобы автобусы курсировали в утреннее, обеденное и вечернее время. Это вынужденная мера для пресечения распространения вируса. Последний рейс на маршрутах будет отправляться в 21:00, затем общественный транспорт прекращает работу", — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, на всех постах при въезде в Сочи работают сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Граждан с температурой отправляют в больницы курорта.

"В Сочи открыли обсерватор на 400 мест", — отметили в пресс-службе.

Между тем, ряд специализированных предприятий продолжает работать в обычном режиме, с учетом мер безопасности.

"Предприятия, поставляющие ряд услуг — водоканал, электросети и горгаз — продолжают работать в обычном режиме. Однако оплату за коммунальные платежи просят проводить в он-лайн режиме", — отмечается в сообщении.

Многофункциональные центры приостанавливает прием и выдачу документов, а отделения пенсионного фонда начинает работать по записи.