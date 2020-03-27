В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал приостановить работу горнолыжных трасс на российских курортах с 28 марта по 1 июня из-за пандемии коронавируса, следует из документа, опубликованного на сайте правительства. «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ приостановить с 28 марта до 1 июня деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения», — говорится в поручении.

По словам руководителя пресс-службы курорта «Роза Хутор» в Сочи Татьяны Онготоевой, с 28 марта по 1 июня будут закрыты горнолыжные трассы, объекты инфраструктуры и массового отдыха. Все туристы, забронировавшие номера на этот период, смогут вернуть деньги или перенести поездку на более поздний срок.

«С 28 марта не осуществляются новые бронирования, а также заселение в номера отелей, расположенных на территории «Розы Хутор». Гости курорта, которые в настоящий момент проживают в гостиницах, смогут находиться там до окончания срока бронирования без возможности его продления. Им будут обеспечены все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер», — рассказала она порталу «Интерфакс-Туризм».

В пресс-службе НАО «Красная Поляна» также сообщили, что приостанавливают работу с 28 марта. «Гости курорта, которые в настоящее время находятся здесь, смогут остаться на забронированный ранее период без возможности продления срока размещения. Гости, забронировавшие проживание с 28 марта по 1 июня, смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением всех условий и стоимости проживания», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в компании.

Как отметили в пресс-службе, с 28 марта будут закрыты горнолыжные трассы, служба инструкторов, пункты проката и ски-сервисы, рестораны и бары будут работать на вынос еды, продолжат работу продуктовые магазины и аптеки.

Ранее о закрытии курортов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» с 28 марта по 6 апреля из-за коронавируса сообщили в АО «Курорта Северного Кавказа» (КСК), в компании обещали вернуть туристам, запланировавшим поездку в это время, полную стоимость ски-пассов. С 30 марта на карантин закроется горнолыжный курорт «Шерегеш». С 19 марта по 30 апреля приостановил работу ГТЦ «Газпром» в Сочи, гости смогут перенести свои бронирования на другие даты на специальных условиях.