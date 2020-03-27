"Губернатор Владимир Илюхин, который держит ситуацию на личном контроле, назвал такое отношение безответственным и призвал применить к нарушителям максимально жесткие меры", — говорится в сообщении.

"Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими. Каждый должен понимать степень своей ответственности в сложившейся ситуации, тем более, что пассажиры, прибывшие рейсом из Таиланда, были ознакомлены с правилами, которые им необходимо соблюдать. Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, и теперь нарушителям грозит реальная ответственность", — сказал Илюхин, слова которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, 24 марта на Камчатку прилетел плановый чартерный рейс из Таиланда. На его борту находились 267 человек. Всем им были выдали специальные анкеты, в которых прибывшие указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный карантин.