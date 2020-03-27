«Все пассажиры, купившие путевки на теплоходы, имеют возможность поменять дату круиза и маршрут на навигацию 2020-2021 года без взимания дополнительных сборов и с сохранением всех имеющихся скидок. В случае отмены круиза на теплоходе мы гарантируем либо скидку 25% на покупку любого другого круиза оператора, либо полный возврат средств за 48 часов до начала круиза», — цитирует пресс-служба ОАО «Мостурфлот» генерального директора компании Олега Малинина.

По его словам, все круизные суда готовы к навигации как только это позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Водоходъ» Ришат Багаутдинов сообщил, что компания также не собирается отменять свои круизы, которые начнутся в мае. «Мы приняли максимальные меры для удобства и корректировки ваших планов на случай любых изменений и гарантируем возврат средств в полном объеме за 48 часов до круиза», — приводит его слова пресс-служба оператора.

Как отметили в круизных компаниях, на всех теплоходах созданы все необходимые условия для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса: закуплены бесконтактные санитайзеры и другие средства дезинфекции, есть планы по очистке и проветриванию помещений. На всех теплоходах есть медицинские сотрудники и изолятор для помещения заболевших на карантин.

«С появлением в мире новой опасной инфекции, меры будут дополнены мониторингом сотрудников и пассажиров в целях недопущения на борт граждан с симптомами респираторного заболевания», — подчеркнули в «Мостурфлоте».