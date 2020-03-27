"Чтобы избежать любых рисков и быть уверенными в безопасности посетителей после того, как парк снова возобновит свою работу, мы провели глобальную дезинфекцию всех помещений "Острова Мечты"", — заверил Борис Пищик, генеральный директор тематического парка "Остров Мечты".

Специалисты обработали крытую часть комплекса общей площадью 300 тысяч кв. метров. На обработку всего пространства ушло около 30 тысяч литров раствора специализированного дезинфицирующего средства. Особое внимание уделено кассам самообслуживания, аттракционам, перилам, металлическим креплениям и др.

"Остров Мечты" закрыт с 17 марта в связи с профилактикой коронавируса.

Напомним, что официальное открытие парка для посетителей состоялось 29 февраля.

Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объектов составляет 292 тыс. кв.м, высота крытой зоны — 75 м. На территории всесезонного парка предусмотрено 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу-программ. Как ожидается, тематический парк смогут ежегодно посещать до 7,5 млн человек, а весь комплекс "Остров мечты" — до 50 млн.

Объем инвестиций в стройку оценивается в $1,5 млрд. Инвестором и девелопером проекта является ГК "Регионы".