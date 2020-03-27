"Владелица развлекательного парка Maesa Elephant Camp в городе Чиангмай на севере Таиланда приняла решение закрыть его после того, как число туристов сократилось с сотен до менее чем 20 человек ежедневно. Около 80 слонов там выполняли трюки и катали туристов, теперь им впервые позволят бродить по парку свободно", — сообщает телеканал.

В будущем в кампусе собираются сосредоточиться на "просвещении" туристов о слонах, их больше не будут заставлять выполнять трюки.

"Решение о реорганизации парка было принято еще в прошлом году, но пандемия коронавируса, из-за которой произошел отток туристов, его ускорила. В понедельник мы убрали все места для зрителей. С этого момента слоны не будут участвовать в шоу и ходить в цепях", — цитирует CNN владелицу кампуса.

Эксплуатирование слонов в парках для туристов много лет встречает жесткую критику со стороны природоохранных организаций и людей по всему миру. Наиболее резонансным стал случай в мае 2019 года, когда трехлетний слоненок Дамбо умер, сломав обе ноги во время представления для туристов в зоопарке Пхукета. До произошедшего запрета на его выступления требовало более 220 тысяч человек.

По состоянию на 27 марта в Таиланде зафиксировано 1,1 тыс. случаев коронавируса.