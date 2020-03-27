Сегодня в 11:32 Количество умерших пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до трех человек

МОСКВА. 27 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Один новый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Москве за минувшие сутки, общее число летальных исходов в России, ассоциированных с Covid-19, достигло трех.

"Также зафиксирован один летальный случай в Москве. Всего летальных случаев 3", — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

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