"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 196 в 16 регионах", — говорится в сообщении оперативного штаба, распространенном в пятницу.

В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе.

Еще 12 новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму, восемь случаев — в Подмосковье, три — в Волгоградской области, по два — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, и по одному случаю сразу в восьми регионах: Ивановская, Орловская, Тульская, Ярославская, Ростовская, Кировская области, Дагестан и Татарстан.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах", — отметили в штабе.

Вместе с тем, за последние сутки выписано по выздоровлению семь человек: Москва — три, Кировская область — два, Татарстан — один, Московская область — один. За весь период выписано 45 человек, добавили в штабе.