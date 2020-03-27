"После Лондона москвичка приехала в Сочи переждать пандемию. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у нее анализ на коронавирус, экспресс-тест показал положительный результат", — рассказала собеседник агентства.

По его словам, женщину госпитализировали в инфекционную больницу Сочи, однако врачи отпустили ее домой на режим самоизоляции. Тем временем анализ подтвердил у нее коронавирусную инфекцию.

В результате с четверга сотрудники полиции и прокуратуры дежурят возле дома пациентки в Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи (территория нового городского округа Сириус).

"Женщина отказывается вернуться в инфекционную больницу. Она никому не открывает двери и не хочет лечиться", — подчеркнул источник.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о мерах для изоляции женщины.

Агентство пока не располагает официальным комментарием от Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции Сочи.

Между тем, обстановка в инфекционной больнице города-курорта, по данным очевидцев, накаляется.

"Пациенты с коронавирусом и подозрением на опасную инфекцию изолированы в отдельном здании. Периодически мы видим, как больные кричат о помощи из окон медучреждения и просят выпустить их", — рассказал агентству один из очевидцев.