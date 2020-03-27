"Сегодня вечером в аэропорту Южно-Сахалинска приземлится еще один борт из Таиланда с 250 пассажирами. Их направят на карантин в санаторий "Синегорские минеральные воды", где для них создали необходимые условия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в детском лагере отдыха "Юбилейный" (пригород Южно-Сахалинска), где находятся туристы, прибывшие из Таиланда в четверг вечером, у 34 человек оказались сомнительными результаты тестирования на коронавирус (ранее сообщалось о 29 сомнительных результатах анализов. Анализы направили на дополнительную проверку.

Туристов с подозрением на коронавирусную инфекцию из "Юбилейного" переводят сейчас в специальные палаты инфекционного отделения одного из медучреждений юга Сахалина. Люди, которые летели с ними в одном самолете, по распоряжению главного санитарного врача области останутся в лагере и сдадут повторно анализы на коронавирус.

Ранее сообщалось, что постановлением мэра Южно-Сахалинска на территории лагеря "Юбилейный" и санатория "Синегорские минеральные воды" с пятницы введен режим чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пока в регионе нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Пассажиры всех авиарейсов, прибывающих в аэропорт Южно-Сахалинска, проходят обязательное тестирование на COVID-19 в аэропорту и после две недели находятся на карантине. За нарушение режима карантина грозит ответственность вплоть до уголовной.