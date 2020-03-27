"При необходимости вернуться с территории Испании в РФ следует незамедлительно обратиться в посольство России в Испании, направив до 14:00 местного времени 29 марта по электронной почте данные по каждому из пассажиров (включая несовершеннолетних детей)", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Полный список необходимых данных и контакты посольства размещены в публикации.

В посольстве напомнили, что с 00:00 27 марта Россия приостанавливает регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами. Исключение составят эвакуационные рейсы из-за границы в РФ.

По состоянию на 27 марта в Испании зарегистрировано 57,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 4,3 тыс. человек скончалось.