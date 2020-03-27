"Динамика у нас такая: за истекшие сутки семь новых зараженных, подтвержденный диагноз. Меры, которые предпринимаются, не носят исчерпывающий характер", — сказал Аксенов в пятницу на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Ранее диагноз "коронавирус" был подтвержден у еще семи жителей республики, вернувшихся недавно из Франции, ОАЭ, Литвы и Бельгии.

Как уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, все зараженные — жители Крыма, шесть из них — члены двух семей, которые путешествовали на круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ, седьмой тоже посещал ОАЭ.

"10 (из 14 — ИФ) — без клинических проявлений, это лица, которых мы выявили в процессе активного меднаблюдения за теми, кто возвращается из-за границы. (. . .) Все случаи завозные", — сказала Пеньковская.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, участок российско-украинской границы на севере полуострова закрыт для въезда иностранцев до 1 мая, введен запрет на работу ночных клубов, кальянных, кинотеатров, бассейнов.

По данным на четверг, на полуострове под меднаблюдением на дому остаются больше 3 тысяч человек, на карантине в больницах — почти 90 пациентов.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 840 человек.