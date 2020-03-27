"Сейчас приостановлено бронирование на дальнейшие даты, а гостиницы оповещают тех, кто забронировал, что дальнейшее размещение после 30 марта будет невозможно. Туристы доживают (в гостиницах курорта — ИФ) до воскресенья и выезжают", — сказал он.

По словам Ромашевского, гостиницы и прочие объекты туркомплекса будут закрыты "предположительно до конца этого сезона, потом нет смысла открываться по погодным условиям". По данным главы Агентства, в настоящее время в Шерегеше порядка 6 тыс. туристов, средняя загрузка отелей — порядка 80%.

Ромашевский отметил, что обычно зимний сезон на курорте завершается фестивалем GrelkaFest в конце апреля, в ходе которого происходит массовый спуск горнолыжников, однако в этом году назначенный на два последних уикенда фестиваль отменили.

Как сообщалось, 26 марта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении на территории региона режима "Повышенная готовность" для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно тексту распоряжения, на срок до 30 апреля будет приостановлена, в том числе, работа горнолыжных комплексов.

Главам территорий предписано не позднее 28 марта "оповестить всех собственников объектов, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов, о приостановлении деятельности до особого распоряжения". Собственникам "средств коллективных размещений, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов", с 27 марта предписано прекратить бронирование мест и отменить ранее забронированное проживание. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям с 30 марта предписано "приостановить оказание услуг в сфере туризма на территориях горнолыжных комплексов".

Турпоток Шерегеша в прошлом сезоне увеличился примерно на 30% и составил порядка 1,3 млн человек.

Горнолыжный курорт Шерегеш включает 24 горнолыжные трассы (всего около 45 км), 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля, 62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра.