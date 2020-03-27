Изменения внесены в постановление правительства РФ от 30 мая 2017 года, № 667.

Согласно документу, туристы, оформившие заранее электронную визу, смогут въехать в Россию, в том числе, и через речной пункт пропуска "Хабаровск". Также список пополнили пункты "Благовещенск" в Амурской области и "Кяхта" в Бурятии.

Подавляющее большинство иностранных туристов, посещающих Хабаровский край через речной пункт пропуска "Хабаровск"- жители Китайской народной республики.

Электронная виза выдается для посещения только одного из 3-х регионов РФ — ДФО, Калининградской области или Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке действует с августа 2017 года. Иностранцы могут прибыть в регион по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив разрешение на въезд на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемой поездки. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора. Разрешенный срок пребывания в России по электронной визе составляет до 8 суток, начиная с даты въезда.