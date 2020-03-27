"Постановлением мэра с сегодняшнего дня введен режим ЧС в пределах границ территории детского лагеря отдыха "Юбилейный" (пригород Южно-Сахалинска — ИФ) в связи с доставкой туда вчера вечером туристов, прибывших из Таиланда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, режим ЧС также введен на территории санатория "Синегорские минеральные воды" (пригород Южно-Сахалинска — ИФ), где также будут размещать всех прибывающих на Сахалин пассажиров авиайрейсов для тестирования на коронавирус.

Как сообщалось, прибывших в минувший четверг вечером в аэропорт Южно-Сахалинска чартерным рейсом из Таиланда сахалинских туристов (241 человек, в том числе 46 детей) с самолета на автобусах доставили в лагерь "Юбилейный" для тестирования на коронавирус и изоляции на время получения результатов анализов.

У 29 пассажиров результаты анализов оказались сомнительными и направлены на дополнительную проверку, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Вчера вечером анализы всех прибывших направили в лабораторию. Для ускорения получения результатов специалисты работали над ними всю ночь. Итог проверки 241 анализа: 212 — отрицательные, 29 — сомнительные, требующие дополнительной проверки. Сегодня пробы проверят повторно и станет известен предварительный диагноз", — говорится в сообщении.

"Эпидемиологическая обстановка в стране лишает привычной зоны комфорта. По решению главного санитарного врача области все пассажиры, прибывающие в регион, направляются на карантинные мероприятия. Доступ инфекции от потенциальных носителей должен быть максимально перекрыт", — приводятся в сообщении слова главы Минздрава области Владимира Ющука.

Ограничительные меры с помещением в карантин всех прибывающих в область будут действовать до 4 апреля. "Однако этот срок может быть продлен — окончательное решение примут, исходя из эпидемиологической ситуации. Также, при необходимости, будут вводиться и другие ограничения", — сообщает пресс-служба.

Мэрия подчеркивает, что все меры предпринимаются с одной лишь целью — "сохранить здоровье жителей Сахалинской области" и призывает всех "проявить солидарность в преодолении угрозы".

В пятницу вечером ожидается прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска еще одного чартерного рейса из Таиланда с сахалинскими туристами.