За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся — на 2 тыс. 922.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первое место в мире по числу заболевших вышли Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 85 тыс. 505 инфицированных и 1 тыс. 288 жертв пандемии.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро пятницы, в стране зафиксировано 7 тыс. 503 смертельных случая в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 683). Всего зарегистрировано 80 тыс. 539 больных (рост за сутки на 6,153 тыс.).

В Испании зафиксировано 56,188 тыс. случаев заболевания (скончались 4,089 тыс.), Германии — 36,508 тыс. (149), Франции — 29,155 тыс. (1,696 тыс.), Великобритании — 11,658 тыс. (578), Швейцарии — 10,714 тыс, Нидерландах — 7,431 тыс. (434), Австрии — 6,398 тыс. (49), Бельгии — 4,937 тыс. (178), Турции — 3,629 тыс. (75), Португалии — 3,544 тыс. (60), Норвегии — 3,156 тыс. (14), Швеции — 2,806 тыс. (66), Чехии — 1,925 тыс. (9), Дании — 1,877 тыс. (41), Ирландии — 1,819 (19), Люксембурге 1,453 тыс. (9), Польше — 1,221 (16), Румынии — 1,029 тыс. (23).

В Канаде выявлено 4,018 тыс. (скончались 39 человек), Бразилии — 2,915 тыс. (77), Эквадоре — 1,433 тыс. (34), Чили — 1,306 тыс. (4).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны, в провинции Чжэцзян.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все — в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,174 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Южной Корее число заболевших достигло 9 тыс. 332, скончались 139 человек, Иране — 29,406 тыс. (2,234 тыс.), Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоявшего на карантине в Йокогаме, 2,025 тыс. (57), Израиле — 2,666 тыс. (восемь), Малайзии- 2,031 тыс. (23), Пакистане — 1,179 тыс. (8), Таиланде — 1,136 (5).

В Австралии выявлено 2,985 тыс. случая заражения при 13 случаях летального исхода.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 160 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.