"Вообще театры мы закрыли, все закрыли, сейчас закроем места общественного питания, неделю город может посидеть на карантине. Особо, честно говоря, гостям в традиционно гостеприимном Севастополе делать будет нечего. Будем надеяться, что все останутся у себя дома", — сказал врио губернатора города Михаил Развожаев на заседании городского правительства в четверг.

Он предположил, что "большое количество гостей" планирует посетить Севастополь на следующей неделе, объявленной нерабочей. "Все наши соответсвующие заведения должны быть закрыты. Может быть, кто-то свои планы скорректирует", — добавил глава города.

Развожаев подписал в четверг указ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля власти приостанавливают работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, будет действовать только доставка и услуга "навынос". Временно закрыть также решено розничные магазины, за исключением аптек и точек с товарами первой необходимости. Не будут работать на следующей неделе и салоны красоты, солярии, спа-центры, бани.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются больше 3 тысяч человек, на карантине в больницах — почти 90 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у семи жителей республики, вернувшихся недавно из Франции, ОАЭ, Литвы и Бельгии.