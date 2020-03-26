Как сообщает пресс-служба нацпарка "Югыд ва", для предупреждения распространения коронавирусной инфекции оформление и выдача разрешительных документов на посещение заповедной территории приостановлено.

С 27 марта и до особого распоряжения на объектах Печоро-Илычского заповедника прекращается допуск посетителей. К этим объектам относятся: лосеферма, музей на центральной усадьбе и все экологические тропы в том числе и маршрут на плато Маньпупунер.

"Это связано с распространением коронавирусной инфекции и предупреждением роста числа инфицированных", — отмечает пресс-служба заповедника.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми на четверг, в регионе коронавирусом инфицированы два человека. Всего под медицинским наблюдением находится 1132 человека, в том числе: 925 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 207 контактировали с заболевшими, 14 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 25 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 46 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми языка "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с национальным парком "Югыд ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.