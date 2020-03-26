"Пушкинский музей закрыт для посетителей с 17 марта по 10 апреля (срок может быть продлен) в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. На время закрытия музея мы заменили кнопку "Купить билет" на "Поддержи музей"", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в музее, доход формируется из двух равноценных источников: бюджетное (государственное) и внебюджетное финансирование (продажа билетов, экскурсий, сувенирная продукция и т.п.).

"Несмотря на закрытие музея для посетителей, мы готовим новые проекты в режиме онлайн: кураторские экскурсии по текущим выставкам, образовательные программы, лекции, беседы и многое другое. Для реализации всех наших планов нам необходима финансовая поддержка", — добавили в пресс-службе.

"Основатель музея, профессор Иван Владимирович Цветаев, по крупицам собирал деньги на строительство здания. Он обращался за помощью к каждому, кто хотел и мог поддержать это благородное дело. Спустя более 100 лет мы обращаемся ко всем, кому дорог Пушкинский музей, и предлагаем вместе сохранить жизнь в нем", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, музей готовится к онлайн-открытию выставки "Святослав Рихтер в кругу друзей. Москва — Коктебель", которое состоится 26 марта в Мемориальной квартире Святослава Рихтера.

В музее также продолжает работать программа Пушкинский.Youth, в рамках которой ежедневно со среды по воскресенье команда будет беседовать о разных аспектах культуры и искусства в Zoom, и предлагает всем желающим присоединяться к этим разговорам. Встречи ориентированы на слушателей 14-20 лет, но открыты для всех желающих.

Кроме того, музей во время закрытия подготовил серию онлайн-флэшмобов и марафонов.