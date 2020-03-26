«По состоянию на 26 марта в посольство поступило более 15 тыс. заявок с данными о российских гражданах в Таиланде, в том числе и от тех, кто не имеет возможности вернуться в Россию. Список передан в оперативный штаб МИД РФ для дальнейшей проработки и организации мероприятий по вывозу российских граждан из Таиланда», — говорится в сообщении дипмиссии в четверг.

Как ожидают в посольстве, решение о вывозе россиян из Таиланда будет принято в ближайшее время. Информация об этом будет опубликована на сайте дипмиссии, а также в социальных сетях.

«Знаем, что заявки продолжают поступать. Они обязательно будут учтены в дальнейшей работе», — подчеркнули дипломаты.

С 26 марта Таиланд полностью закрыл въезд в страну и ввел чрезвычайное положение на фоне распространения коронавируса.