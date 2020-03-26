Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок".

Оставшиеся международные рейсы из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние — в терминал В.

"Аэропорт "Шереметьево" продолжит принимать пассажирские рейсы, вывозящие российских граждан на территорию РФ, а также международные рейсы, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ", — отмечается в сообщении.

Ранее в четверг правительство РФ поручило полностью приостановить регулярные и чартерные авиаперевозки за рубеж с 27 марта, оставив только вывозные чартеры и полеты, выполняемые "по отдельным решениям".

Как сообщалось, 20 марта "Шереметьево" временно закрыло международные терминалы E и С, переведя все рейсы из них в терминалы D и F.

Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", C и B находятся в северной части аэропорта.

Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" — "Аэрофлот".