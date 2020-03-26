В тяжелом состоянии находятся 39 человек. По состоянию на четверг, восемь человек, заразившихся коронавирусом, скончались. Накануне сообщалось о пяти летальных исходах и 2,3 тыс. зараженных.

Накануне в Израиле ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь за исключением некоторых случаев гражданам нельзя отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Исключение предоставляется, например, для поездки на работу, похода в магазин за продуктами, в аптеку или к врачу. Также можно пойти на свадьбу, похороны или в суд.