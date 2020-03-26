«Круизное судно Costa Victoria с 85 гражданами России на борту пришвартовалось в порту города Чивитавеккья. На судне проходят проверочные медицинские мероприятия. Посольство РФ в Италии в координации с круизным оператором и авиакомпанией «Аэрофлот» работает над отправкой граждан на родину», — говорится в сообщении, опубликованном дипмиссией.

Как сообщает газета The Local, всего на борту круизного лайнера находятся 726 иностранных туристов, большинство из которых пожилые граждане Франции, Великобритании, Германии. Пассажирам запрещено покидать судно, потому что среди них могут быть зараженные коронавирусом.

По словам россиянки, родители которой находятся на борту Costa Victoria, среди граждан РФ нет зараженных коронавирусом. «На лайнере складывается критическая ситуация. Пассажиры вот уже несколько дней не получают официальную информацию о том, когда они отправятся домой. «Медосмотр, проведенный 25 марта, выявил коронавирус у нескольких иностранных граждан», — пишет она в Facebook.

Как отмечает издание, лайнер следовал из Дубая в Венецию. По пути у 63-летней туристки из Аргентины появились симптомы, похожие на коронавирус. Ее высадили на Крите, позже медики подтвердили заражение COVID-19. После этого всех пассажиров посадили в каюты на карантин, а Costa Victoria планировала завершить круиз, но власти области Венето запретили судну заходить в порт.

По словам пассажиров, на борту очень много людей с температурой, кашлем. Судовой врач раздал таблетки парацетамола и замерял температуру. По громкоговорителю туристов призывали оставаться в своих каютах.

«Я был категорически против прибытия в наш порт круизного лайнера, но мне пришлось уступить. После того, как часть людей пройдет медицинское обследование на коронавирус, в четверг мы посадим их в автобусы и отправим в аэропорт Рима», — цитирует The Local мэра Чивитавеккьи Эрнесто Тедеско.

Он добавил, что неоднократно просил круизного оператора Costa Cruises отменить путешествие из-за пандемии.

По данным издания, еще один круизный лайнер, Costa Diadema, на котором также есть пассажиры с подозрением на коронавирус, ожидается в Чивитавеккье в пятницу.