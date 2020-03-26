"Эмираты дали разрешение на 5 рейсов. Спасибо, Абу-Даби", — написала Захарова в Фейсбуке в четверг.

Позднее Минтранс на своей странице в Твиттере сообщил, что разрешения получили "Аэрофлот" (рейс AFL520/AFL251", "Победа" (PBD887/PBD888), IFly (RSY9157/RSY9166), S7 (SBI5785/SPI5786) и "Икар" (6641/6644)

Накануне сообщалось, что "Аэрофлот", "Победа" и AZUR air не могут вывезти более тысячи россиян из аэропорта Дубая из-за отсутствия разрешения на рейсы от авиавластей ОАЭ. Комментарием AZUR air "Интерфакс" пока не располагает.