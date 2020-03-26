"Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа", — сказала Волк в четверг.

"За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц", — добавила Волк.

По её словам, ежедневно в проведении проверок задействуется порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

"Ведомством в круглосуточном режиме осуществляется сбор информации о лицах, пересекающих государственную границу Российской Федерации и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", — отметила представитель министерства.

Кроме того, МВД и его территориальными органами налажено взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными подразделениями Роспотребнадзора, пограничной службой ФСБ России и представителями иных ведомств, добавила Волк.