Согласно размещенным на сайте данным, в режиме карантина на данном этапе находятся 4 тыс. 346 человек, под стационарным наблюдением — 247, выздоровели 10 человек.

Ранее в четверг сообщалось, что из общего количества заболевших в Грузии, пять случаев выявлены среди детей. По заявлению медиков, у всех детей болезнь протекает в легкой форме, без воспаления легких.

Между тем, грузинские СМИ в четверг сообщили, что в республике выявлен первый случай заражения коронавирусом беременной женщины. В клинике, куда была доставлена женщина, заявили журналистам, что состояние пациента не тяжелое, она находится под наблюдением.