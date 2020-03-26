"Опрошенные респонденты оценили ориентировочные экономические потери на период с 13 марта по 3 апреля 2020 в результате ограничительных карантинных мероприятий. Наибольшие потери фиксируют представители пятизвездочных гостиниц — 40% респондентов оценивают потери на свыше 3 млн грн, 10% — более 8 млн грн", — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, 85% всех респондентов или уже закрыли свое заведение, или готовятся к закрытию, или думают над этим. В то же время среди опрошенных представителей пятизвездочных гостиниц 42% отметили, что не планируют закрывать заведение ни при каких условиях.

"Более 77% опрошенных представителей пятизвездочных отелей отмечают, что уже строят стратегии выхода из кризиса по завершению эпидемии. Представители высокого класса отелей в качестве стратегий преимущественно отмечают: выход на новые рынки и внедрение новых услуг", — отмечают авторы исследования.

Согласно ему, более половины (60%) представителей трех- и четырехзвездочных отелей оценивают экономические потери в течение 13 марта — 3 апреля от 500 тыс. грн до 3 млн грн, 70% респондентов, представляющих отели других классов, — в пределах 500 тыс. грн.

Почти половина (49%) опрошенных респондентов, представляющих трех- и четырехзвездочные отели, еще не имеют сформированного action-плана по стратегиям выхода из кризиса. Другая половина респондентов отмечает, что для выхода из кризиса будет внедрять более инновационные технологии и новые услуги.

Почти 30% опрошенных представителей отелей с номерным фондом более 100 номеров отмечают, что вынуждены будут сократить от 50 до 150 сотрудников, 45% отметили, что сократят до 10 рабочих мест.

Более половины (61%) представителей гостиниц с номерным фондом до 50 номеров планируется сократить до 10 рабочих мест, еще 30% респондентов отметили, что сократят от 10 до 50 сотрудников, свидетельствуют данные исследования.

24 марта сообщалось, что международные операторы Radisson, Accor, IHG, InterContinental временно закрывают некоторые свои киевские гостиницы на время карантина.