"Сегодня побит температурный рекорд, установленный 26 марта 1973 года. Тогда в Москве было зафиксировано 15,1 градуса", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что окончательное значение температурного максимума дня будет известно вечером.

Мартовская погода в столице бьет температурные рекорды уже в четвертый раз. Так, 7, 8 и 9 марта были обновлены температурные максимумы, установленные в разные годы. Кроме того, 6 марта в Москве температурный рекорд дня был повторен.

По оценке метеобюро Москвы, март 2020 года на 6 градусов теплее климатической нормы.