"На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса поручил Минтрансу проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля", — написал на своей странице в социальной сети губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, власти региона планируют сократить пассажирские автобусные и железнодорожные перевозки между муниципалитетами и внутри городов. При этом утренние и вечерние рейсы, с помощью которых люди добираются на работу, будут сохранены.

"Важно обеспечить средствами индивидуальной защиты всех, кто оказывает помощь населению — врачей, работников соцслужб, волонтёров, казаков, полицейских. Для этого край закупил первую партию масок — порядка 500 тысяч. Прорабатываем возможность запуска линии по их производству в крае", — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае выявлено девять заразившиеся коронавирусом.