Такая оценка представлена в письме главы АЭВТ Владимира Тасуна первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. Копия письма опубликована на сайте ассоциации.

"В связи с тем, что указанные рейсы выполняются с односторонней загрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу по оценкам экспертов АЭВТ составляет до 2,5 млн руб. при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете и до 4-5 млн руб. — на широкофюзеляжном самолете. В настоящее время выполняется до 200 таких рейсов в сутки, что приводит к дополнительным прямым убыткам российских авиакомпаний в размере не менее 500 млн руб. ежесуточно", — говорится в письме.

Письмо Тасуна датировано 25 марта — на тот момент РФ разрешала полеты в столицы иностранных государств. Но ранее в четверг правительство полностью приостановило регулярные и чартерные авиаперевозки за рубеж с 27 марта, оставив только вывозные чартеры и полеты, выполняемые "по отдельным решениям".

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ поручил Минтрансу и Минфину подготовить нормативный акт о выделении средств для эвакуации россиян в целях компенсации расходов из резервного фонда правительства. Департамент промышленности, энергетики и транспорта правительства должен был до 25 марта представить документ премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме глава АЭВТ также предлагает ряд мер для поддержки отрасли, в том числе те, что уже направлял в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Это установление нулевого НДС на все внутрироссийские рейсы, мораторий на аэропортовые и аэронавигационные сборы, выделение "керосиновых" субсидий.

С начала этого года РФ неоднократно ограничивала пассажирские рейсы за границу из-за COVID-19, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США. Помимо этого, сами авиакомпании отменяли рейсы по ряду направлений из-за ограничений зарубежных стран, а также из-за падения спроса пассажиров. По состоянию на 26 марта почти все оставшиеся международные рейсы выполняет "Аэрофлот", в их числе рейсы из Москвы в Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция), Нью-Йорк (США). До ограничений "Аэрофлот" летал прямыми рейсами по 95 международным направлениям.