"Коллеги часто говорят, дайте нам налоговые каникулы, а не отсрочку — мы же потом не сможем заплатить (налоги — прим. ИФ). Вот я говорю совершенно ответственно, что мы посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис, но точно скажу, чего не будет — это мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить налоги через шесть месяцев. Будем смотреть — или рассрочка, или еще продлим этот период", — сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимателями.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, подготовленными Минфином, правительство РФ наделяется правом с 1 января по 31 декабря 2020 года вводить отсрочки по уплате налогов. Так, правительство будет вправе издавать нормативные правовые акты, предусматривающие продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), сборов, страховых взносов; представления налоговых деклараций; направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Также правительство сможет выпускать нормативные акты, устанавливающие дополнительные основания, порядок и условия предоставления отсрочки уплаты налогов (страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, а также дополнительные основания списания налоговыми органами задолженности по пеням и штрафам, относящимся к недоимке, возникшей в 2020 году, и процентов.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ в условиях пандемии коронавируса может получить право давать отсрочки по любым налогам не только предприятиям и отраслям, но и физлицам. Также отвечая на вопрос, возможно ли временное освобождения от уплаты налогов наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса отраслей, предприятий, малого и среднего бизнеса, Сазанов отметил, что пока такой вопрос не рассматривается.