«Туроператоры по внутреннему туризму столкнулись с почти 100%-ми аннуляциями ранее оплаченных экскурсионных туров, запланированных с марта по май, лишь некоторые туристы соглашаются на перенос дат, как правило, на лето и осень. Это связано с распоряжением Минкультуры закрыть музеи, а также с фактическим запретом всех туров для школьников. Позже присоединилась паника, спровоцированная усилением карантинных мер», — рассказал он.

Как отмечают в РСТ, на фоне распространения коронавируса многие родители отказываются от поездок с детьми, например в Санкт-Петербург, Казань. Лишь туристы из отдаленных регионов готовы отправиться в путешествие, так как у них на руках невозвратные билеты. Кроме того, запрещены выезды пожилым людям, которых среди экскурсантов большинство. Часть поездов и самолетов, на которых строятся туристические маршруты, тоже снимаются, поэтому туроператоры вынуждены отменять поездки.

Как подчеркнул Игнатьев, у туркомпаний возникают серьезные проблемы с возвратом денег.

«Некоторые отели согласны переносить брони на осенние каникулы, другие сразу отправляют в суд, а кто-то уже даже на звонки не отвечает. Многие туроператоры в общении с клиентами ссылаются на отсутствие запрета Ростуризма на поездки по России и таким образом отговаривают туристов от аннуляций в пользу переноса дат, сохраняя деньги на депозите», — сообщил президент РСТ.

Он подчеркнул, что туроператоры по внутреннему туризму находятся в таком же сложном положении, как и их коллеги по выездному, из-за того, что поставщики услуг не возвращают переведённые средства.