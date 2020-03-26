Перечень "исключительных случаев" в проекте закона не носит закрытый характер, то есть они могут быть иными, а не только упомянутыми выше.

Такие изменения предлагается внести в действующий закон о несостоятельности (законопроект №931192-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций").

Мораторий будет вводиться актом правительства, в котором должны быть "указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц", на которые будет распространяться мораторий, говорится в проекте.

Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определять правительство, оно сможет его продлевать, если не отпадут обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Заявления о несостоятельности, поданные во время действия такого моратория, будут возвращаться подателю. Не смогут направить заявления в суд и те кредиторы, которые еще до введения ограничений опубликовали обязательное уведомление о своем намерении обратиться в суд в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. "Со дня начала действия моратория сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу", — говорится в законопроекте.

В случае, если на момент введения моратория суд еще не открыл процедуру по делу, то оно будет приостановлено.