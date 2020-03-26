Они вошли в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поступивший на рассмотрение нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, правительство РФ сможет принимать решение о возврате туристам денег из фонда персональной ответственности туроператора, если иностранное государство ввело ограничения на въезд. «В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе.

Отмечается, что если договор о реализации турпродукта был расторгнут до начала путешествия, то турист получит полный возврат средств, а после начала путешествия — часть денег в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. Порядок и условия возврата средств туристам или иным заказчикам определяются правительством.

«В случае принятия правительством РФ решения о возврате денег туристам, сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности могут быть изменены», — подчеркивается в законопроекте.