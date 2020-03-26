"Все путешественники будут находиться на карантине в "Юбилейном" (детский оздоровительный лагерь — ИФ), который оборудовали обсерватором для сахалинцев, возвращающихся из неблагоприятных по коронавирусу территорий", — говорится в сообщении.

Накануне прибытия рейса из Таиланда губернатор региона Валерий Лимаренко лично проверил готовность лагеря к приезду пассажиров, осмотрел четыре корпуса, спальные комнаты, столовую. "Семьи с детьми будут жить вместе в просторных комнатах, в корпусе повышенной комфортности. Остальных расселят по гендерному признаку и с учетом возраста — максимум по четыре человека в одной комнате. Будет организовано полноценное питание", — отмечает пресс-служба.

Пассажиры проходят сейчас тестирование на коронавирус. Лаборатории будут работать всю ночь, результаты первых анализов ожидаются утром в пятницу, в течение дня будут готовы и остальные.

Вечером в пятницу в аэропорту Южно-Сахалинска должен приземлиться еще один "чартер" из Таиланда с таким же количеством сахалинских туристов.

Пресс-служба напоминает, что в Сахалинской области действует режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Ограничивается авиасообщение с зарубежными странами и российскими регионами. Все пассажиры проходят обязательное тестирование на коронавирус в аэропорту и после две недели находятся на домашнем карантине. Людей с подозрением на опасное заболевание направляют в инфекционные отделения.

На островах действует запрет на все массовые мероприятия. Закрыты театры и государственные кинотеатры, отменены экскурсии в музеях. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.