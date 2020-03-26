"Культурно-познавательный маршрут "Куликово поле: духовные истоки" позволит взглянуть на Первое ратное поле России как на уникальную территорию с неповторимыми природными и историко-культурными памятниками, особенностями традиционного быта и уклада",- сказала Котикова.

В программу однодневной поездки вместе с осмотром Музея купеческого быта в Епифани, старейших мемориалов в селе Монастырщино и на Красном холме, исторической экспозиции "Дон. Вся история на берегах одной реки" включено посещение трех сакральных мест Куликова поля. Это родина Матроны Московской в селе Себино, святые источники на Прощеном колодце и в селе Орловка, связанные преданиями с историей Куликовской битвы.

По словам Котиковой, в рамках гастрономического маршрута "Куликово поле: история со вкусом" можно не только посетить музеи, но и узнать о своеобразии местных продуктов и секретах традиционных рецептов.

Так, туристов в Епифани будет ждать купеческая интерактивная экскурсия с чаепитием, в Монастырщино посоревнуются в растопке самоваров и напекут блинов на пеньках. Музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом на выбор предложит четыре кулинарные программы с дегустацией. Завершить поездку можно, знакомясь с магической и обрядовой кухней, пробуя средневековые блюда и разбираясь в традициях постных кушаний разных эпох и народов.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов области.