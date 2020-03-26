В частности, до конца марта закрыты школы не менее чем в 35 странах мира. Также на этой неделе, напоминает Sky News, в мире отмечалось введение массовых ограничений на работу ресторанов.
Под карантин, напоминает телеканал, попали значительные районы Западной Европы, в то время как Китай на фоне резкого падения прироста жертв коронавируса стал снимать ограничения на перемещения.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в данный момент коронавирус зафиксирован, по меньшей мере, в 196 странах мира.
Согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире зафиксировано 474 тыс. 204 случая COVID-19. 21 тыс. 353 человека скончались, 115 тыс. 3 выздоровели.