На международных линиях группа перевезла 1,7 млн пассажиров (-3,8%), на внутренних — 2,25 млн человек (+2,8%). Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 0,6%, до 10,25 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот вырос на 3,6%, до 13,8 млрд пассажиро-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 3,1 процентного пункта, до 74,4%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце перевезла 2,5 млн пассажиров (-4,5%). Международные перевозки снизились на 4,9%, до 1,3 млн человек, внутренние — на 4%, до 1,2 млн человек. Пассажирооборот уменьшился на 4,1%, до 6,9 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — вырос на 3,2%, до 9,8 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел компании упала на 5,3 п.п., до 70%.

"На динамику операционных результатов февраля повлияли ограничения, введенные рядом стран Азии и Европы, на въезд пассажиров и полеты в связи с распространением коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.

В январе-феврале пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 8,2 млн человек (+0,1%), флагманской компании — 5,2 млн человек (-4,9%). Занятость кресел группы уменьшилась на 2 п.п., до 74,6%, компании — на 3,8 п.п., до 70,4%.

В феврале группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию один самолет Airbus А350-900 и два А320. По состоянию на 29 февраля парк насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" — 247 единиц.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".